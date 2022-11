Nowy smartfon Xiaomi tani jak barszcz! W Black Friday na Amazonie

Spis treści: 01 Xiaomi Redmi Note 11 Twilight Blue - dane techniczne

02 Gdzie kupić nowy smartfon Xiaomi w promocyjnej cenie?

03 Kiedy jest Black Friday 2022?

Xiaomi Redmi Note 11 Twilight Blue - dane techniczne

Zdjęcie Xiaomi Redmi Note 11 w kolorze Twilight Blue / Zrzut ekranu/Amazon.pl / Informacja prasowa

Xiaomi Redmi Note 11 ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ ze szkłem Corning Gorilla Glass 3. Odświeża się z częstotliwością 90 Hz. W telefonie znajduje się procesor Snapdragon 680. Ma 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci.

Do dyspozycji mamy tylny aparat z czterema obiektywami. Główny ma 50 MP, ale użyjemy też 8 MP ultraszerokokątnego, 2 MP makro oraz 2 MP czujnika głębi. Przedni aparat ma z kolei 13 MP. Telefonem nagramy wideo w jakości FullHD 1080p. Jego akumulator ma pojemność 5000 mAh. Smartfona naładujemy szybko dzięki funkcji szybkiego ładowania. Obsługuje Wi-Fi, Bluetootha 5.0, NFC oraz 4G. Jest pyłoszczelny i wodoszczelny.

Gdzie kupić nowy smartfon Xiaomi w promocyjnej cenie?

Smartfona Xiaomi Redmi Note 11 w kolorze Twilight Blue znajdziemy w promocji na polskim Amazonie. Oferta jest atrakcyjna - urządzenie kupimy za 764,15 zł. To o 15 procent mniej w stosunku do ostatniej najniższej ceny, czyli 899 zł.

Kiedy jest Black Friday 2022?

Black Friday w 2022 roku wypada 25 listopada, czyli w pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. To zakupowe święto jest jednak często przedłużane, a sklepy, również w Polsce, organizują tydzień wyprzedaży, który trwa do 28 listopada, czyli do Cyber Monday.