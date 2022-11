Co to jest i kiedy będzie Cyber Monday 2022?

Co to jest Cyber Monday?

Cyber Monday, w wersji spolszczonej Cyfrowy Poniedziałek, to coroczne święto, podczas którego mamy okazję na zrobienie zakupów w promocyjnych cenach. Wypada ono jesienią, w pierwszy poniedziałek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. W Polsce po raz pierwszy pojawił się w 2016 roku. Nie wszystkie sklepy biorą w nim udział, ale tego dnia z pewnością mamy szansę na znalezienie upragnionych produktów w dobrej cenie.

Kiedy jest Cyber Monday 2022?

Cyfrowy Poniedziałek ma miejsce kilka dni po Czarnym Piątku. W tym roku Black Friday odbędzie się 25 listopada. Cyber Monday w 2022 roku przypada natomiast na 28 listopada. Bardzo możliwe, że sklepy wykorzystają ten czas, aby przygotować cały weekend promocji, czyli Black Weekend.

Cyber Monday 2022. Jak zrobić rozsądne zakupy i czy obniżki będą spore?

W przypadku zakupów w tym okresie naszym sprzymierzeńcem będzie rozwaga oraz odpowiednie przygotowanie. Już teraz możemy przemyśleć, czego faktycznie potrzebujemy, i rozejrzeć się po sklepach w celu sprawdzenia regularnych cen produktów. Jesienny, promocyjny czas jest często wykorzystywany po prostu do naciągania - zdarza się, że sklepy specjalnie podnoszą ceny przed wydarzeniem, by w jego trakcie je obniżyć, wracając właściwie do normalnych cen, jednak z oznaczeniem "promocji".

W tym roku lepiej też nie nastawiać się na wielkie obniżki. Wszystko wskazuje na to, że między innymi z powodu inflacji promocje będą raczej symboliczne - nie znaczy to jednak, że jeśli cierpliwie się porozglądamy, to nie znajdziemy ciekawych okazji. Szukać na pewno warto!