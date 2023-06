Smok wawelski może się schować. Nadchodzi robopies miotający ogniem

Boston Dynamics postanowiło połączyć swojego robopsa z miotaczem płomieni. W rezultacie powstał Thermonator, który ma trafić do sprzedaży już w przyszłym miesiącu. Mimo że firma podkreśla, że jej roboty nie mogą być używane do krzywdzenia ludzi, to raczej nie chcesz się znaleźć w pobliżu tego miotającego płomieniami robota.

Zdjęcie Boston Dynamics postanowiło połączyć swojego robopsa z miotaczem płomieni / Throwflame / YouTube