Kup telefon, a słuchawki otrzymasz gratis

Chociaż najwięcej emocji budzą telefony Samsunga, Apple czy kilku chińskich producentów, to Sony nadal jest w grze. Mając w swojej ofercie urządzenia marki Xperia nadal dostarcza sprzęt najwyższej klasy. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego modelu Sony Xperia 1 V.

Zanim przejdziemy do omówienia specyfikacji i zalet samego telefonu, koniecznie rzućmy okiem na specjalną promocję z okazji premiery. Okazuje się, że Japończycy wiedzą, jak przyciągnąć klientów atrakcyjnym gratisem. Jeżeli zakupimy najnowszy smartfon Sony, to w zestawie otrzymamy jedne z najlepszych słuchawek muzycznych, czyli Sony WH-1000XM5. Podkreślmy - słuchawki kosztujące ponad 1600 zł za darmo!

Zdjęcie Telefon Sony Xperia 1 V i słuchawki za darmo. / Sony / materiały prasowe

Ten telefon niczego nie potrzebuje, bo ma wszystko

Darmowe słuchawki to świetna promocja. Tym bardziej, że jest to naprawdę porządny headset, prawdopodobnie cel wielu fanów muzyki i propozycja z wysokiej półki cenowej. Sam smartfon został wyceniony na 6499 zł. To sporo, jednak pamiętajmy, że mamy do czynienia z flagowcem. Co takiego oferuje Sony w swoim najnowszym modelu?

Działający na Androidzie 13 telefon od Sony ma ekran o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 4K (3840 × 1644) przy odświeżaniu 120 Hz. Sercem smartfona jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dodatkowo wspierany przez 12GB RAM. Nie zabrakło standardu wodoszczelności IP68, gniazda jack 3,5mm czy wejścia na karty pamięci. Całości dopełnia bateria 5000 mAh i szybkie ładowanie 30W. To jednak przedsmak przed głównym daniem.