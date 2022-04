Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, lecz cukrzyca jest bardzo niebezpieczną chorobą. Jej objawy nie są na tyle agresywne, by od razu wyłapać, że coś jest nie tak. Osoby z początkami cukrzycy typu 1 lub 2 często mają wzmożony apetyt i pragnienie, przy jednoczesnej utracie masy ciała, suchość w ustach, częste oddawanie moczu, ogólne osłabienie i drażliwość. Czyli właściwie nic nadzwyczajnego, czego nie można byłoby przypisać gorszemu samopoczuciu lub przeziębieniu.

Jednak nieleczona cukrzyca może doprowadzić do katastrofalnych skutków, a w wyniku tego nawet do zgonu pacjenta. Często w wyniku zaniedbania dochodzi do uszkodzenia nerwów w nogach i stopach (neuropatia cukrzycowa), przez co chory nie czuje w nich bólu, zimna ani ciepła. Jest to recepta na tragedię. Dlatego też osoby cierpiące na cukrzycę nierzadko doświadczają nacięć, modzeli, nagniotków, odcisków i finalnie owrzodzenia stóp.

Takie sytuacje są prostą drogą do konieczności amputacji całej stopy. Z myślą o tym problemie stworzono zestaw eksperymentalnych nowych wkładek, które w odpowiednim momencie przenoszą nacisk na stopach. Dwuwarstwowe urządzenia są opracowywane na Uniwersytecie Teksańskim w Arlington przez zespół kierowany przez Muthu Wijesundara.

Urządzenie wykorzystuje zintegrowane czujniki, dzięki czemu wkładki stale monitorują wzór obciążenia na spodzie stopy. Aby uniknąć przedłużonego nacisku w dowolnym obszarze, wkładki okresowo (i automatycznie) zmieniają ten wzór, selektywnie pompując płyn do lub z sieci komórek rozsianych po każdej jednostce. Technologia może zostać dostosowana do wagi użytkownika.

Wkładki opracowane przez naukowców świetnie sprawdzą się też podczas gojenia, gdy problemy ze stopami już wystąpiły. Można je zaprogramować w taki sposób, by niemal całkowicie odciążały ranną stopę.