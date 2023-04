Spis treści: 01 Co to jest Spotify Pie?

02 Generator Spotify Pie. Jak zrobić listę hitów?

03 Kto stworzył Spotify Pie?

Co to jest Spotify Pie?

Spotify Pie to nic innego jak kołowy wykres przedstawiający nasze muzyczne gusta i trendy. Aplikacja zbiera z naszego konta Spotify informacje na temat tego, czego słuchaliśmy w ostatnim miesiącu. Po przetworzeniu danych prezentuje nam wykres z naszymi muzycznymi preferencjami, które towarzyszyły nam w ostatnim czasie.

Kołowy wykres prezentuje podział słuchanych przez nas gatunków muzycznych, a poniżej znaleźć można listę z najczęściej słuchanymi przez nas wykonawcami. Zaletą tego gadżetu jest to, że zbiera on informacje z poprzedniego miesiąca. Oznacza to, że możemy tworzyć takie podsumowanie regularnie - w przeciwieństwie do Spotify Wrapped, które jest dostępne tylko raz w roku. Jak stworzyć Spotify Pie?

Generator Spotify Pie. Jak zrobić listę hitów?

Stworzenie naszego własnego wykresu kołowego na podstawie słuchanej muzyki jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę generatora. Tam poproszeni zostaniemy o zalogowanie się do swojego konta Spotify, z którego pobrane zostaną dane na temat słuchanej przez nas muzyki.

Zdjęcie Generator Spotify Pie / materiały własne / materiał zewnętrzny

Trwa to krótko, a po chwili naszym oczom ukaże się przygotowana grafika - tak, jak na obrazku powyżej. To jednak nie koniec funkcjonalności Spotify Pie. Wykres pozwala na sprawdzenie, który artysta przeważał wśród danego gatunku muzycznego w naszym zestawieniu. Wystarczy najechać kursorem na dany fragment wykresu.

Kto stworzył Spotify Pie?

Za aplikację (choć może po prostu internetowy generator do Spotify) odpowiada Darren Huang, student Uniwersytetu Kalifornijskiego. Samo działanie tego narzędzia jest bardzo proste, w końcu odpowiednie dane i tak znajdują się na naszym koncie Spotify.

Cała magia polega na odpowiednim zobrazowaniu tego, co znajduje się w statystycznych szczegółach dotyczących naszego konta. Największą zaletą jest z kolei możliwość samodzielnego i częstego generowania takich wykresów - ot, gdybyśmy byli ciekawi, który muzyk gości na naszych playlistach najczęściej.

