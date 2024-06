Tam wprowadzane są dane do naszej bankowości, jednak do żadnego przekazania pieniędzy nie dochodzi. W zamian informacje o logowaniu do banku wpadają w ręce oszustów. Jak łatwo się domyślić, zamiast otrzymania zapłaty, my możemy stracić wszystkie środki z naszego konta.

Fałszywy link sposobem na oszustwo

Poprzez kod QR da się zamaskować fałszywe strony internetowe, na przykład spreparowane i udające portal bankowości online. Sprzedający nie spodziewają się, że akurat w ten sposób może dojść do oszustwa i chętnie chcą odebrać należną kwotę. W rzeczywistości jednak OLX nie kontaktuje się z nami w ten sposób.

Warto o tym pamiętać, bo po sprzedaży na OLX środki otrzymamy dopiero po wysłaniu towaru i odebraniu go od kupującego. Pieniądze trafią na nasze konto, a my nie musimy korzystać z żadnych linków, aby je odebrać.