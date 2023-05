Stało się! Elon Musk ustępuje ze swojego stanowiska w Twitterze

Jeśli więc liczyliście na to, że to koniec jego "genialnych" pomysłów na przyszłość Twittera, to nic z tego. Co więcej, Elon Musk nie zdecydował się jeszcze ujawnić nazwiska wybranki, choć tu z pomocą przychodzą Wall Street Journal i Variety, które powołując się na swoje źródła, informują, że jedną z kandydatek była szefowa ds. reklamy NBCUniversal, Linda Yaccarino.

Tak czy inaczej, nową dyrektor generalną - jeśli informacje się potwierdzą, bo ostatnio trudno ocenić, kiedy Elona Muska można traktować poważnie - czeka bardzo trudne zadanie, bo Twitter (albo raczej X Corp. po ostatniej zmianie nazwy) jest w fatalnej kondycji. I chociaż miliarder przekonuje, że trend "zagrożenia bankructwem" powoli się odwraca, zmieniając w "tendencję do osiągania progu rentowności", to wizerunek platformy jest mocno nadszarpnięty, co odstrasza reklamodawców, czyli potencjalne przychody.



Przypominamy, że Elon Musk zakończył przejęcie swojej "ulubionej platformy mediów społecznościowych" w październiku 2022 roku, płacąc za nią 44 mld dolarów, ale dopiero w momencie, kiedy zmusił go do tego pozew sądowy. I niemal z miejsca zaczął wprowadzać swoje porządki, w tym zwolnienia tysięcy pracowników czy przywracanie wcześniej zawieszonych kont, co wzbudziło ogromne kontrowersje i obawy o bezpieczeństwo użytkowników platformy.