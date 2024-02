Strzelasz i nic! "Niezniszczalny" Humvee wprawił Rosjan w osłupienie

Rosjanie nie mogą zniszczyć "pancernego" Humvee

Nie to co na ukraińskie, szczególnie że Kijów wielokrotnie informował o przypadkach, kiedy Humvee i inne nowoczesne pojazdy dostarczone przez sojuszników chroniły życie żołnierzy podczas zasadzek wroga lub eksplozji min, umożliwiając im wycofanie się z wrogich obszarów nawet w mocno uszkodzonych pojazdach.

I nie powinno być to dla nikogo większym zaskoczeniem, bo chociaż Humvee nie słynie raczej z odporności na wybuchy min, to radzi sobie z atakami bocznymi. Wszystko za sprawą osłon dział, szyb kuloodpornych i grubego pancerza - może posiadać pancerz Frag Kit 6, który dodaje 450 kg do masy całego pojazdu i 300 mm do jego szerokości. Drzwi pojazdu są przez to bardzo ciężkie i żołnierze mogą potrzebować mechanicznego urządzenia wspomagającego, aby je otworzyć i zamknąć!

Zdjęcie Szyba tego Humvee wytrzymała nawet intensywny ostrzał z bliska. Rosjanie w szoku / Defence Blog/screen z wideo / Twitter

HMMWV. Co to za pojazdy?

O HMMWV pisaliśmy już wiele razy, więc tylko krótko przypomnimy, że mamy do czynienia z wielozadaniowym pojazdem kołowym o wysokiej mobilności opracowanym dla armii USA przez AM General, który jest produkowany od 1982 roku i stale modernizowany. Amerykanie dysponują co najmniej 17 wariantami, które służą jako transportery ładunków i żołnierzy, platformy broni automatycznej, karetki pogotowia, transportery rakiet M220 TOW, "napęd" do haubic oraz platformy dla rakiet Stinger.

Humvee charakteryzuje się stałym napędem na cztery koła, oparciem konstrukcji na stalowej ramie, niezależnym zawieszeniem wszystkich kół, dużą zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych i wodoszczelnością całej konstrukcji. Posiada też charakterystyczną "wyciętą" tylną część wozu, co ułatwia załadunek zaopatrzenia, piechoty oraz rannych.



Pojazd może być wyposażony w karabin maszynowy Browning M2 HB, granatnik automatyczny Mk 19 lub wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71 TOW montowaną na obrotnicy w dachu nadwozia. HMMWV waży nawet do 3 856 kg, jest szeroki na ponad 2 metry i długi na ponad 4,5 metra. Wyposażony jest zazwyczaj w silnik 6,2 l V8 Detroit Diesel, osiąga prędkość do 113 km/h, a pojemność zbiornika paliwa wynosi 100 litrów.