Kilka dni temu, podczas zorganizowanego przez Teslę wydarzenia AI Day, Elon Musk zaprezentował swojego pierwszego robota humanoidalnego Optimus i wspomniał o superkomputerze o nazwie Dojo. Teraz dochodzą do nas wieści, że jego testy prawie doprowadziły do katastrofy energetycznej w Dolinie Krzemowej.

W sieci pojawiła się bowiem informacja, że podczas testów obciążeniowych Dojo nastąpiły poważne problemy w dostawie prądu w mieście Palo Alto, gdzie Tesla ma swoją siedzibę. Może wydawać się, że superkomputer Elona Muska jest tak potężny, iż do swojej normalnej pracy pożera niebotyczne ilości energii.

Superkomputer Elona Muska to istny potwór

Chociaż jest to naprawdę wydajna maszyna, przeznaczona do treningu technologi sztucznej inteligencji, to jednak eksperci tłumaczą awarię sieci energetycznej w Palo Alto niczym innym, jak błędną architekturą układu elektrycznego, która zamiast korzystać z lokalnej, firmowej sieci, to od razu pobrała energię z miejskiej sieci.

Wówczas doszło do przeciążenia sieci obsługującej również wielu mieszkańców miasta i zaowocowało to przerwą w dostawach. Gdyby superkomputer pobrał więcej energii, mogłoby to się skończyć tragicznie dla miasta. Awaria szybko została usunięta i teraz inżynierowie zapowiadają, że mieszkańcy mogą być spokojni, bo podobna sytuacja już się nie powtórzy.

Superkomputer, którego dziś używa Tesla, składa się z 7 360 GPU (A100 firmy Nvidia) i ocenia się, że plasowałby się w pierwszej siódemce listy Top500. Amerykański gigant niebawem jednak zacznie regularnie używać Dojo, który może pochwalić się wydajnością: 1,1 EFLOP, 1,3 TB SRAM i 13 TB DRAM o wysokiej przepustowości.