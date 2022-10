Wszystko wskazuje na to, że Google zamierza ograniczyć jakość filmów w 4K dla mas. Chodzi tutaj o darmową wersję aplikacji na smartfony. W serwisie Reddit pojawiła się bowiem grafika, która wskazuje, że jakość filmów w 4K niebawem będzie dostępna tylko dla subskrybentów premium.

Oznacza to, że jeśli nie zdecydujemy się regularnie płacić 11,99 dolarów miesięcznie, to nie będziemy mogli cieszyć się jakością 4K w filmach swoich ulubionych YouTuberów. Darmowa wersja aplikacji mobilnej pozwoli tylko obejrzeć materiały w najwyżej jakości Full HD - 1080p.

Reklama

Darmowy YouTube tylko w jakości HD

Fani YouTube mają nadzieję, że to tylko żart. Niestety, Google ostatnio próbuje na wszystkie możliwe sposoby zmusić użytkowników do wykupienia wersji premium. Nie obejdzie się to bez wprowadzenia drastycznych ograniczeń dla mas, czyli użytkowników darmowej wersji, których wciąż są setki milionów. Warto jednak pamiętać, że wciąż można cieszyć się jakością 4K, a nawet 8K, ale w przypadku wersji przeglądarkowej.

Jak możemy przeczytać w komentarzach do tej wiadomości, nie wszystkich stać co miesiąc wydawać 11,99 dolarów za opcję premium. Jakość 4K praktycznie stała się standardem. Filmy na YouTube coraz częściej publikowane są w tej jakości i idealnie pasuje ona do wyświetlaczy smartfonów, które oferują rozdzielczości większe niż 1080p, a zwłaszcza w przypadku ekranów OLED.

Na razie Google tylko przymierza się do wprowadzenia tego przykrego ograniczenia. Możemy spodziewać się, że w najbliższych tygodniach będą odbywały się testy takiej funkcji wśród ograniczonej grupy użytkowników. Jeśli pojawią się liczne głosy niezadowolenia, to może władze platformy pójdą po rozum do głowy i poszukają okazji zarobku gdzie indziej.