Supermyśliwiec USA rozbił się podczas lądowania. Jest nagranie

F-35B to maszyna pionowego startu i lądowania

Tymczasem na początku bieżącego roku, do wód Morza Południowochińskiego spadła maszyna na co dzień stacjonująca na pokładzie lotniskowca USS Carl Vinson. We wrześniu rozbiły się kolejne dwie maszyny. Jedna w Kalifornii, a druga w Południowej Karolinie.

F-35B, to wersja myśliwca przystosowana do krótkiego startu i pionowego lądowania STOVL. Samolot zastąpił dotychczas używane Harriery, stając się pierwszym seryjnie produkowanym naddźwiękowcem o zdolnościach STOVL. Pierwszy lot F-35 miał miejsce 15 grudnia 2006 roku, czyli dokładnie 16 lat temu.

Polska niebawem będzie dysponowała sporą flotą tych myśliwców. 32 wielozadaniowe maszyny F-35A Lightning II pojawią się w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Myśliwce wraz z całym wyposażeniem towarzyszącym i usługami szkoleniowymi mają kosztować w sumie około 4,6 miliarda dolarów. Umowę z USA podpisano w 2021 roku. F-35 zastąpią poradzieckie MIG-29 i SU-22.