Supermyśliwiec USA rozpadł się w trakcie holowania. Jest nagranie

Do bardzo dziwnego incydentu doszło w amerykańskiej bazie lotniczej Kadena Air Force Base na japońskiej Okinawie. Najpierw najbardziej zaawansowany na świecie myśliwiec F-35B musiał awaryjnie wylądować z powodu usterki technicznej, a gdy już znajdował się na płycie lotniska i był holowany, nagle złamała się przednia część podwozia maszyny.

Na nagraniu z tego wydarzenia, opublikowanym przez telewizję NHK, można zobaczyć, że holowany myśliwiec nagle wpada w nietypowe wibracje, a chwilę później łamie się w nim przednie zawieszenie. Na szczęście w trakcie tego incydentu nikt nie został ranny. Pilot przed holowaniem maszyny opuścił jej pokład i obserwował akcję wraz z obsługą z trawnika.

Dwie awarie myśliwca F-35B w Japonii

Jak informują świadkowie, myśliwiec F-35B po awarii został szybko otoczony przez straż pożarną i inne pojazdy ratownicze należące do lotniska. Okazuje się, że pilot w trakcie lotu zgłaszał problemy z systemem zasilania odrzutowca. Wieża kontroli lotów nakazała mu jak najszybciej wylądować. Niestety, po lądowaniu samolot doznał dalszych, o wiele poważniejszych uszkodzeń.

USAF poinformowały, że niebawem rozpoczną dochodzenie w sprawie tego incydentu, które ma szczegółowo wyjaśnić jego przebieg. To nie pierwszy incydent w roli głównej z myśliwcami 5. generacji F-35. Na początku bieżącego roku, do wód Morza Południowochińskiego spadła maszyna na co dzień stacjonująca na pokładzie lotniskowca USS Carl Vinson. Tymczasem we wrześniu rozbiły się kolejne dwie maszyny. Jedna w Kalifornii, a druga w Południowej Karolinie.

Problemy z myśliwcami 5. generacji F-35

F-35B, to wersja myśliwca przystosowana do krótkiego startu i pionowego lądowania STOVL. Samolot zastąpił dotychczas używane Harriery, stając się pierwszym seryjnie produkowanym naddźwiękowcem o zdolnościach STOVL. X-35B po raz pierwszy wystartował pionowo 24 czerwca 2001 roku. Za sterami maszyny siedział Simon Hargeaves, pilot testowy BAE Systems.

Polska niebawem będzie dysponowała sporą flotą tych myśliwców. 32 wielozadaniowe maszyny F-35A Lightning II pojawią się w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Myśliwce wraz z całym wyposażeniem towarzyszącym i usługami szkoleniowymi mają kosztować w sumie około 4,6 miliarda dolarów. Umowę z USA podpisano w 2021 roku. F-35 zastąpią poradzieckie MIG-29 i SU-22.