Wraz z debiutem chatbota ChatGPT, który szturmem zdobył serca użytkowników internetu na całym świecie, zaczęły się też debaty dotyczące zagrożeń płynących z generatywnych systemów sztucznej inteligencji. Bo choć mają one również wiele zalet, to na pierwszy plan od razu wysunęły się takie problemy, jak ochrona własności intelektualnej, oszukiwanie na egzaminach czy dezinformacja. Jak się jednak okazuje, to tylko wierzchołek góry lodowej, bo z dobrodziejstw technologii generatywnych coraz częściej i chętniej korzystają przestępcy seksualni.



Wykorzystywanie dzieci. Generatywne AI ma problemy

Generują z ich pomocą, a następnie udostępniają w sieci fałszywe materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci i wymieniają się wskazówkami, jak uniknąć wykrycia. Jak podaje zajmujący się monitoringiem i moderacją treści w internecie startupu ActiveFence, wystarczy spojrzeć na dane pewnego forum internetowego chętnie odwiedzanego przez przestępców seksualnych, na którym w ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku krążyło 68 zestawów sztucznie wygenerowanych obrazów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.