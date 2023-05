Zeskanuj dłoń, kup alkohol. Jak? Za pomocą skanera Amazon One

Technologia płatności biometrycznych została po raz pierwszy wprowadzona w ramach Amazonu w 2020 roku. Polega mniej więcej na stworzeniu unikalnego odcinku dłoni dla każdego użytkownika. Amazon kojarzy taki skan z kartą kredytową, którą się posługujemy i wskażemy podczas konfiguracji. Z Amazon One połączone jest również nasze konto na (niespodzianka) Amazonie.

Nie sposób nie zapytać: co z bezpieczeństwem? Jak twierdzi Amazon, skany odcisków dłoni są szyfrowane i przechowane w bezpiecznym obszarze w chmurze. Jest on stworzony specjalnie dla tego narzędzia, a pracownicy firmy mają mieć do niego ograniczony dostęp.

Jak korzystać z Amazon One? Teraz posłuży do weryfikacji wieku

Aby skorzystać z narzędzia, użytkownicy mają przytrzymać swoją dłoń nad czytnikiem urządzenia. Ten w tym czasie identyfikuje wiele elementów na ich dłoni, by odnaleźć dane w bazie. Nowością w tym zakresie jest umiejętność zweryfikowania naszego wieku.

Żeby to było możliwe, trzeba zaktualizować swój identyfikator na specjalnej stronie internetowej — w tym celu konieczne jest przesłanie zdjęcia przedniej i tylnej strony dokumentu tożsamości (np. prawa jazdy) i zrobienie selfie. Amazon zaznacza, że po weryfikacji nie przechowuje zdjęć dokumentów.

Cała heca polega na tym, że dzięki temu rozwiązaniu, aby np. kupić napoje alkoholowe (i inne produkty, których nie kupimy, nie będąc pełnoletni), nie będziemy musieli wyciągać portfela, siłować się z dowodem, który w momencie potrzeby nigdy nie chce wyjść ze swojej przegrody... Wystarczy unieść dłoń, zeskanować i tyle.

Po weryfikacji barmani czy inni sprzedawcy zobaczą na ekranie komunikat wskazujący, że jesteśmy pełnoletni, oraz nasze selfie, które ma służyć do potwierdzenia, że to na pewno my. Aby zapłacić, trzeba ponownie zeskanować dłoń.

Początkowo urządzenie było dostępne w punktach sprzedaży detalicznej Amazonu, takich jak sklepy Amazon Go czy Whole Foods, jednak z czasem Amazon One znalazł się także na stadionach, w innych obiektach rozrywkowych, sklepach ogólnospożywczych, ale i np. w sklepach na kilku lotniskach w USA. Nie zdziwię nikogo, mówiąc, że w Polsce jeszcze nie skorzystamy z tej technologii.

Amazon One z weryfikacją wieku najpierw znajdzie się na stadionie Coors Field w Denver, zanim pojawi się też w innych miejscach, natomiast umówmy się, że nasz kraj najpewniej nie znajduje się na liście "must be".