Oznacza to, że obecne tempo wprowadzania technologii do różnych struktur (np. przeglądarek internetowych), może jedynie pogłębić spiralę nieprzewidzianych i niepożądanych zachowań SI. Autorzy algorytmów i botów potrzebują jeszcze sporo czasu na doszlifowanie tego, co by nie mówić, cyfrowego diamentu. Taki proces staje się coraz bardziej utrudniony, skoro wielkie firmy chcą mieć produkt tu i teraz.

Pozostaje też kwestia regulacji. Sam Altman zwraca uwagę na potencjalną konieczność interwencji ze strony władz, jak miało to miejsce w przypadku kryptowalut czy niektórych platform społecznościowych. Implementację sztucznej inteligencji przyrównuje on do przejścia z ery przed smartfonami i po ich zagoszczeniu w naszych dłoniach. Chyba każdy rozumie, o jak wielkim przeskoku mowa.

To trzeba na spokojnie usiąść i pomyśleć?

Ze wpisów Altmana można zatem wywnioskować, że sztuczna inteligencja to przyszłość, która potrzebuje odpowiedniego planu. Obecne działania wielkich firm (i nie tylko) noszą znamiona szybkiego pędu za trendem, jednak niekoniecznie wszystkie ruchy zostały odpowiednio przemyślane. Znając dzieje ludzkości, w pewnym momencie pojawią się problemy, a kwestie prawne i ustawodawcze będą łatane na szybko, byleby tylko zatrzymać wyciek.

To wcale nie musi tak wyglądać. Zanim sztuczna inteligencja zastąpi nasze wyszukiwarki internetowe, część posad i zacznie masowo pisać maile, powinniśmy jako ludzkość zastanowić się nad granicami i ryzami, w których utrzymamy rozwój technologii. Może ona nam się przysłużyć, lub zniszczyć wiele apsektów codziennej pracy. Przecież nikt tego nie chce - pragniemy jedynie usprawnień tak, jak zrobiły to smartfony.