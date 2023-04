Cena składanego Luvly O

Cena Luvly O to około 10 000 euro, co w przeliczeniu daje nam około 46 307 złotych. Całkiem nieźle jak za nowe auto, prawda? Co więcej, biorąc pod uwagę ofertę producenta, samochód byłby jednym z najtańszych pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku, o ile nie najtańszym. Natomiast biorąc pod uwagę zatłoczone i wąskie uliczki w wielu miastach w Europie i na świecie, mały kompaktowy samochód może być idealnym wyborem do poruszania się po nich.

Producent obiecuje nie tylko niezwykłą energooszczędność, ale również wystarczająca szybkość do poruszania się po mieście. Luvly O jest w stanie osiągnąć maksymalną zawrotną prędkość do 90 km na godzinę przy zasięgu 100 km. Jest wyposażony w wymienną baterię elektryczną, która w razie potrzeby możemy wyjąć i zabrać ze sobą. Nie musimy się martwić, że w pobliżu nie ma stacji ładowania, ponieważ możesz ją naładować w domu czy w biurze. Natomiast cały pojazd nie przekracza łącznej wagi 400 kilogramów przy długości wynoszącej 2,7 metra.