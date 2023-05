To jeszcze nie koniec

Chińska aplikacja została usunięta z Google Play, ale to nie koniec walki z oprogramowaniem szpiegującym. Jak doskonale wiemy, Chiny przodują w zakresie tego rodzaju praktyk i nie bez powodu świat nieustannie przygląda się np. apce TikTok. Trendy i virale to nie jedyne, co niesie ze sobą popularny program - nie brak w nim zagrożeń dla naszej prywatności. Póki co, daleko mu chyba do działania wspomnianego Pinduoduo.

Nie widzieliśmy, aby taka popularna aplikacja próbowała eskalować ich uprawnienia, aby uzyskać dostęp do rzeczy, do których nie powinni mieć dostępu. Mikko Hyppönen, dyrektor ds. badań w WithSecure

Aplikacja zakupowa przeniosła poziom szpiegowania użytkownika na zupełnie inny poziom. Tym bardziej szokuje, że pobrano ją aż 750 milionów razy. Nie wiadomo dokładnie, czy po instalacji w systemie nadal nie znajduje się np. dodatkowy, ukryty program zbierający i przekazujący wrażliwe informacje użytkownika.

