Ostatnio Walmart ogłosił, że rozszerzy swoją usługę dostawy dronami o nowe terytoria. Jeśli nie słyszeliście o tym, że sieć sklepów w ogóle coś takiego oferuje, to nic dziwnego. W końcu usługa była dostępna tylko w jednym miasteczku w stanie Arkansas. Teraz z oferty będzie można skorzystać aż w pięciu stanach. Będą to Arizona, Arkansas, Floryda, Teksas, Utah i Wirginia. Dostawy będą organizowane z 34 placówek Walmart.

Przedsiębiorstwo zapewnia, że klienci mieszkający w pobliżu sklepów z dronami będą mogli zamawiać przedmioty o łącznej wadze nie większej niż 4,5 kg w godzinach 8-20. Dostawy mają kosztować 4 dolary i będą realizowane przez za pomocą drona obsługiwanego przez firmę DroneUp, która współpracuje z Walmartem.

Cała procedura wysyłania zamówionych przedmiotów będzie wyglądała następująco: Pracownicy w sklepie Walmart odbierają zamówienie, pakują je do pudła, które następnie mocują do drona. Wtedy operator leci dronem do klienta i upuszcza paczkę na trawnik przed domem zamawiającego, przy użyciu czegoś, co wygląda jak mechaniczne szczypce.

Wszystko wskazuje również na to, że oprócz zwiększenia zasięgu usługi, firma postawi również na zwiększenie liczby paczek, które tym sposobem będą dostarczane do klientów. W komunikacie prasowym firma twierdzi, że zrealizowała "setki dostaw w ciągu kilku miesięcy". Szacuje się, że wraz z rozszerzeniem programu, firma będzie w stanie wykonać ponad milion dostaw dronami rocznie.

Wraz z tym ruchem Walmart stanie się liderem w kategorii dostaw dronami. Największe firmy dostawcze, takie jak Amazon, FedEx i UPS również zainteresowane są takim sposobem dostarczania towarów, lecz ich technologia nadal znajduje się w fazie testów. Co więcej, zdaje się, że firma założona przez Jeffa Bezosa napotyka kolejne problemy. Pomimo udanej prezentacji dostawy w 2016 roku, nadal nie udało im się wprowadzić usługi dostawy dronem do swojej oferty.