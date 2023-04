Tajna technologia z USA w ukraińskiej elektrowni atomowej

Rosjanie próbują odkryć tajne technologie w elektrowni

— Nie ma powodu, by znajdowały się tam rosyjskie siły. To musi się skończyć. My chcemy zapewnić, by (elektrownia) pozostała bezpieczna. I to ostrzeżenie (...) należy rozpatrywać w tym kontekście — powiedział John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie dodał, że dotąd nie dostrzeżono zwiększonej radioaktywności lub wycieku niebezpiecznych materiałów z zakładów.

Analitycy wojskowi obawiają się, że w trakcie wielkiej ukraińskiej ofensywy, Zaporoska Elektrownia Jądrowa w pewnym momencie może stać się źródłem szantażu zaserwowanego przez Kreml władzom Ukrainy. Jeśli ukraińska armia zacznie wyzwalać większe obszary Donbasu, Kreml może zdecydować się doprowadzić do katastrofy w elektrowni, by powstrzymać Ukraińców lub stworzyć martwą strefę buforową.