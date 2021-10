Tak wygląda podróż pociągiem z prędkością 1200 km/h. Do tylu rozpędzi się Hyperloop

Fermata Studio zaprezentowała rewelacyjną symulację, dzięki której możemy przekonać się, jak wygląda podróż pociągiem z prędkością ponad 1200 km/h. Docelowo tak szybko mają pędzić kapsuły kolei Hyperloop. Jest ona rozwijana obecnie przez kilka firm i uczelni z całego świata.

Kolej próżniowa pojawi się na początek w formie transportowej, ponieważ obecnie na tego typu usługi jest największe zapotrzebowanie. Szybki i sprawy transport towarów pozwoli na rozwój korporacji, krajów i polepszy jakość życia mieszkańców. Co ciekawe, eksperymenty z superszybką koleją niebawem będą realizowane również w Polsce, przez polską firmę Nevomo. Tworzy ona technologię o nazwie Magrail.

Reklama

Wideo youtube

Chodzi tutaj o tzw. pasywną lewitację magnetyczną. Oznacza to, że w przeciwieństwie do obecnie używanych np. w Azji magnetycznych pociągów, Magrail będzie mógł lewitować nad torami bez ciągłego zasilania systemu energią elektryczną. Budowa takich odcinków będzie bardzo prosta i tania, bo oparta na istniejącej infrastrukturze, a co najważniejsze, całość będzie bardziej efektywna od tradycyjnych pociągów.

Oprócz kolei Hyperloop, np. w Chinach i Japonii odbywają się testy pociągów Maglev. Lewitujące pociągi od China Railway Rolling Stock Corporation i Central Japan Railway Company już za 3 lata mają zaoferować podróże pomiędzy największymi krajowymi metropoliami z prędkością ponad 600 km/h.

Wideo youtube

Wracając do Hyperloop, to pierwszy odcinek testowy tej kolei powstanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Indiach w ciągu najbliższych 2 lat. Tymczasem komercyjne odcinki dla pasażerów, liczące setki kilometrów, pojawią się nie prędzej niż za 5 lat, a łączące kontynenty za co najmniej 10 lat.