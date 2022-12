Te aplikacje i gry trzeba mieć w smartfonie z Androidem. Są najlepsze w 2022 roku

Spis treści: 01 Najlepsza aplikacja 2022 według Google

Najlepsza aplikacja 2022 według Google

Czym byłaby końcówka roku bez podsumowań? Te w ostatnich dniach były domeną platform streamingujących muzykę, a wielką popularnością cieszyły się zarówno Spotify Wrapped 2022, jak i YouTube Music 2022 Recap. Przyszedł jednak czas na mobilne aplikacje. Google postanowiło podzielić się swoimi wyborami w różnych kategoriach, które dotyczyły zarówno programów, jak i gier.



Za bezwzględnie najlepszą aplikację dostępną w Google Play uznano Dream. Apka (czy też program, jak kto woli), pozwala na generowanie wspaniałych obrazów i grafik przy pomocy sztucznej inteligencji. Zdaje się, że cały 2022 rok upłynął niejako pod znakiem wytworów AI, które przybierały bardzo zróżnicowane formy i często zachwycały użytkowników.



Aplikacja Dream została jednak wybrana głosami deweloperów. Co natomiast sądzą użytkownicy? „Naszym” zdaniem, najlepszą aplikacją 2022 roku było BeReal, czyli odpowiedź na Instagram i trend upiększania, pozowania czy sztucznego kreowania wizerunku w sieci. Zresztą, o tym, czym jest BeReal, możecie dowiedzieć się z naszego tekstu.

Najlepsza gra na Androida 2022 w Google Play

W przypadku najlepszej gry dostępnej w Google Play zaobserwować można zgodę deweloperów i graczy — w obydwu przypadkach wygrało Apex Legends Mobile od Electronic Arts i Respawn Entertainment. Popularna produkcja z gatunku Battle Royale w uniwersum Titanfall cieszy się uznaniem nie tylko na PC czy konsolach, ale również smartfonach z Androidem.



W osobnych bardziej specyficznych kategoriach znalazło się miejsce na inne tytuły. Wśród wyróżnionych należy wskazać Genshin Impact jako grę w dalszym ciągu kontynuowaną i rozwijaną przez twórców, najlepszą grę wieloosobową w postaci Dislyte, czy też Angry Birds Journey w kategorii Pick up and Play. Pośród nagrodzonych znalazło się też przygnębiające Paper, Please, jako najlepsza spośród gier fabularnych.

Różne kategorie, a w nich złoto

Wróćmy jednak do samych aplikacji. Te również uszeregowana w wielu kategoriach. Poza wspomnianą główną nagrodą, jako najlepszy program do codziennego użytku wyszczególniono Plant Parent. Ta darmowa aplikacja to niezbędnik dla domorosłych hodowców roślin. Przy pomocy aparatu w smartfonie umożliwia zidentyfikować daną roślinę, a do tego udziela szeregu porad i informacji niezbędnych we właściwej opiece i pielęgnacji.



W kategorii aplikacji do rozwoju osobistego wygrało Breathwrk. Apka dostarcza użytkownikowi porad oraz szeregu ćwiczeń oddechowych, których celem jest poprawa naszego stanu zdrowia zarówno od strony fizycznej, jak i psychicznej. Pomocne szczególnie w sytuacjach stresowych, a także jako dodatek do codziennej rutyny, za który nasze ciało będzie nam wdzięczne.



Najlepszą aplikacją do zabawy spośród zasobów Google Play okazało się PetStar. Wreszcie nie trzeba wykorzystywać własnego wizerunku, aby mobilny program wykonał z nim zabawne animacje — przyda się natomiast domowy zwierzak, bo to on będzie bohaterem tej aplikacji. W dużym skrócie stanie się główną postacią teledysku. My możemy jedynie podziwiać i ewentualnie ozdabiać finalny efekt w peruki, dodatki czy brokat. Dużo brokatu.

Najlepsze aplikacje 2022 roku wg. Google:

Najlepsza aplikacja: Dream

Najlepsza gra: Apex Legends Mobile

Najlepsza aplikacja do zabawy: PetStar

Najlepsza aplikacja do rozwoju osobistego: Breathwrk

Najlepsza aplikacja codziennego użytku: Plant Parent

Ukryty klejnot: Recover Athletics

Najlepsza aplikacja na Chromebooki: BandLab

Najlepsza aplikacja dla zdrowia: Stigma

Najlepsza aplikacja dla Wear OS: Todoist

Najlepsza aplikacja na tablety: Pocket

Najlepsza aplikacja zdaniem użytkowników: BeReal

Powyższe wyniki nie zaskakują, brak również wyborów kontrowersyjnych. Każdy z powyższych programów jest zdecydowanie godzien uwagi i warty zainstalowania. Swoją drogą ciekawe, czy w przyszłym roku podobna lista zostanie zdominowana przez aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję?



Wybranie Dream jako numeru 1 sugeruje, że do naszego codziennego życia coraz śmielej wchodzą programy i urządzenia wykorzystujące maszynowe uczenie się i wykorzystujące technologie imitujące prawdziwą inteligencję. Chwilowa moda, czy znak czasów?