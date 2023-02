Tego nikt się nie spodziewał. Ukraina dysponuje kultowym helikopterem

Ukraiński wywiad pokazał na swoim profilu na mediach społecznościowych zdjęcie najbardziej rozpoznawalnego na świecie amerykańskiego śmigłowca, czyli UH-60A Black Hawk. Pod zdjęciem dodano enigmatycznie brzmiącą krótką informację: "właśnie wrócił z misji bojowej".

Oznacza to, że przynajmniej jedna sztuka helikoptera już bierze udział w misjach specjalnych w Ukrainie realizowanych przeciw rosyjskiemu agresorowi. Co ciekawe, Black Hawk nie przybył do kraju naszego sąsiada w ramach wsparcia militarnego z jednego z krajów NATO.