Ukraina ma posiadać ponad 30 wozów Oncilla. Większość została sprzedana przed lutym 2022 roku. To uniwersalne pojazdy, służące głównie do rekonesansu i transportu żołnierzy. Względem swojego pierwowzoru, czyli ukraińskiego wozu Dozor-B, Oncilla charakteryzuje się podniesieniem jakości wyposażenia do standardu NATO, zwłaszcza w kwestii ochrony. Pancerz zrobiono z polskiej stali Armstal 500, a sama konstrukcja kadłuba pojazdu pozwala na uratowanie załogi po najechaniu na minę lub ładunek wybuhowy o masie do sześciu kilogramów TNT.