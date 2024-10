Spis treści: 01 Jak zaktualizować telewizor? Ważny krok

02 Telewizor zamula? To może być wina ciasteczek

03 Sprawdź dekoder, gdy telewizor działa wolno

Po pewnym czasie użytkowania nasz telewizor może zacząć działać gorzej. Wolno przełącza kanały, zacina się, jego funkcje nie są tak użyteczne, jak na początku. Czy to oznacza awarię? Niekoniecznie, bo czasami wystarczy skorzystać z jednej metody, aby przywrócić mu dawną szybkość i komfort użytkowania. Co zrobić, gdy telewizor "zamula" i działa wolno?

Jak zaktualizować telewizor? Ważny krok

Jedną z najbardziej oczywistych czynności, jakie możemy zrobić z naszym telewizorem, jest zaktualizowanie oprogramowania. Wolne działanie telewizora może wynikać z przestarzałego systemu lub błędów, które producent wyeliminował w najnowszej aktualizacji. Nowy system to sposób na lepsze działanie naszego telewizora - a wielu z nas często o tym zapomina. Komunikaty o nowej aktualizacji i wersji systemu lubimy pomijać, ignorując konieczność takich działań.

Reklama

Jak zaktualizować telewizor? Gdy nasze urządzenie jest podłączone do sieci, możemy co jakiś czas zobaczyć komunikat o możliwości pobrania nowej wersji oprogramowania. Korzystamy z niej, a cała aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie. Możemy też ręcznie sprawdzić, czy pojawiła się nowa wersja systemu. Wystarczy wejść w ustawienia i skorzystać z zakładki System lub Aktualizacje.

Telewizor zamula? To może być wina ciasteczek

Nie tylko przeglądarki internetowe mogą zwalniać, gdy ich pamięć podręczna się zapełni. To samo tyczy się telewizorów, a regularne czyszczenie pamięci podręcznej pozwoli im działać sprawnie. Tym bardziej, gdy mowa o nowoczesnych telewizorach ze Smart TV. Korzystamy z wielu aplikacji, programów i przeglądarek internetowych. To sprawia, że podręczna pamięć się zapycha, a po czasie nasze urządzenie działa coraz gorzej.

Jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w telewizorze? To dość proste, ale różni się zależnie od posiadanego modelu. Najlepszym sposobem jest wejście w ustawienia telewizora i skorzystanie z opcji Wyczyść pamięć podręczną. Różnicę zauważymy od razu zwłaszcza, gdy telewizor wolno przełącza kanały lub długo otwiera poszczególne aplikacje.

Warto pamiętać, że wyczyszczenie pamięci podręcznej w telewizorze nie sprawi, że stracimy nasze dane czy aplikacje. Te nadal będą dostępne w pamięci masowej. Jeżeli jednak nasz telewizor nadal działa wolno, to warto ją wyczyścić. Zrobimy to poprzez usunięcie niepotrzebnych programów - np. serwisów streamingowych, z których już nie korzystamy.

Sprawdź dekoder, gdy telewizor działa wolno

Jeżeli telewizor wolno przełącza kanały, powodem problemów może być dekoder, a nie sam ekran. Często po długim czasie użytkowania, to dekoder może stać się źródłem problemów. Jeżeli zwykłe uruchomienie ponownie nie przynosi pożądanych rezultatów, to pozostają nam dwie opcje. Pierwsza z nich to aktualizacja oprogramowania dekodera. Konieczność pobrania nowej wersji systemu powinna wyświetlić się samoistnie podczas uruchomienia dekodera. W innym przypadku warto skorzystać z ustawień i informacji o systemie.

Druga, bardziej oczywista opcja to reset urządzenia. Jak przywrócić dekoder do ustawień fabrycznych? Zrobimy to w menu, korzystając z opcji Reset lub Ustawienia fabryczne - zależnie od modelu. Będziemy musieli chwilę poczekać, ale ponowne zainicjowanie sprzętu może pomóc w pozbyciu się niechcianych błędów i naprawi wolne działanie dekodera.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!