Ten inteligentny most projektuje i drukuje się sam!

Pięciometrowy prototyp mostu został zaprojektowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako jeden z rozwiązań, by wprowadzić w kraju bezpieczniejsze, bardziej zrównoważone i inteligentne projekty wykorzystujące możliwości cyfrowe i innowacje.

Wykorzystano projektowanie generatywne

Most został stworzony przy użyciu funkcji projektowania generatywnego Autodesk Fusion 360. Projektowanie generatywne wykorzystuje moc sztucznej inteligencji i chmury, aby tworzyć projekty, które są zgodne ze wstępnie zdefiniowanym zestawem parametrów i ograniczeń, generując algorytmicznie setki, a nawet tysiące potencjalnych koncepcji projektowych w bardzo krótkim czasie.

Zespół konstruktorów Dar ocenił następnie zalety kilku intrygujących koncepcji projektowych, stosując różne istotne kryteria i przykładając dużą wagę do wartości estetycznej projektowanego mostu. Po wybraniu ostatecznej koncepcji, dopracowaniu projektu, przeprowadzeniu walidacji konstrukcyjnej przy użyciu narzędzi innych firm oraz dokładnym zbadaniu integralności konstrukcyjnej mostu przy użyciu specjalistycznych programów, można było przejść do fazy projektu szczegółowego. Po ukończeniu modelu mostu dla pieszych, został on wprowadzony do oprogramowania optymalizującego ścieżkę narzędzia, a następnie do robota w celu druku 3D.

W metodzie produkcyjnej zastosowano robotyczne ramię z dostosowanym do potrzeb klienta efektem końcowym, zdolne do drukowania zarówno ze standardowych, jak i trwałych materiałów, w tym tego użytego w projekcie. Około 70 procent mostu wykonane jest z pozyskanego z recyklingu PETG i włókna szklanego. W moście umieszczono czujniki monitorujące odkształcenia i temperaturę. Jego system produkcyjny opiera się w dużej mierze na inteligentnym robocie, który uczy się, co i gdzie drukować, aby stworzyć optymalny most dla wymaganej odległości i obciążenia.