Śpiew kanarka (Serinus canaria) najczęściej kojarzony jest z melodyjnymi odgłosami wydawanymi przez samce. Są one doskonałymi śpiewakami, a ich pieśni mają na celu przyciągnięcie samicy, zaznaczenie swojego terytorium lub po prostu sprawiają ptakom przyjemność. W odróżnieniu od nich dorosłe samice kanarka praktycznie nie śpiewają. Robią to co prawda w młodości, ale rzadko, zaś ich trele nie są tak złożone jak pieśni samców. Po osiągnięciu dojrzałości i pierwszym pierzeniu (wymianie piór) większość z nich milknie - mimo że są anatomicznie zdolne do wydawania odgłosów.

Samice wielu gatunków ptaków śpiewają tylko w określonym etapie życia. Naukowcy uważają, że ma to związek ze wzrastaniem, na który wpływ ma testosteron. Gdy ilość tego hormonu spada, następuje regresja kontrolujących śpiewanie obszarów mózgu, a samice milkną. Okazuje się, że można tę aktywność na nowo pobudzić, podając im testosteron.

Aktywuje to "uśpione" neurony nawet po wielu latach ciszy, co wykazały badania obrazowe mózgu. Dowodzi to zarówno neuroplastyczności mózgu ptaków, jak też ich plastyczności behawioralnej - cech, które posiadają również ludzie.

Kanarki zaśpiewały po latach milczenia. Nowe badanie ujawniło zmiany w mózgu

Do tej pory naukowcy zakładali, że obszar mózgu ptaków znany jako HVC (od ang. high vocal center), który kontroluje ich śpiew, znacząco zmienia rozmiar, gdy przechodzi między stanami funkcjonalnym a niefunkcjonalnym, czyli bez wytwarzania śpiewu. Autorzy nowego badania postanowili sprawdzić, co faktycznie dzieje się z tą częścią mózgu, gdy przez kilka tygodni będą podawać testosteron samicom kanarka, by skłonić je do śpiewu. Doprowadziło to do interesującego odkrycia.

"Przy użyciu dwufotonowego obrazowania in vivo śledziliśmy rozmieszczenie przestrzenne i właściwości anatomiczne neuronów HVC" - relacjonują naukowcy. "Co zaskakujące, mimo ultrastrukturalnych zmian w neuronach HVC testosteron nie zmienił ani odstępów między neuronami, ani rozmiaru HVC. Zamiast tego transkryptomika przestrzenna wykazała, że testosteron moduluje sieci genów w całym HVC, wyrównując profile transkryptomowe między jego obwodowymi i centralnymi regionami HVC u ptaków śpiewających, naśladując w ten sposób histologiczny wygląd powiększającego się HVC".

Sonogramy śpiewu kanarka 5 dni po podaniu testosteronu (A), obrazowanie neuronów HVC (B) oraz wykres dowodzący niezmienności tej części mózgu po podaniu hormonu i wznowieniu śpiewania (C). S. Ma, C. Frankl-Vilches, & M. Gahr (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Badanie to obaliło tradycyjne przekonanie o konieczności powiększenia HVC u ptaków aktywnie śpiewających. Bardziej istotną rolę okazała się pełnić dynamika transkryptomu w tym obszarze mózgu. Gdy samica kanarka przestaje śpiewać po pierwszej wymianie piór, jej mózg nadal zachowuje tę zdolność i może ją uruchomić nawet po wielu latach, po odpowiedniej stymulacji - w tym przypadku testosteronem. Podobnie jest wszak z ludźmi, którzy potrafią choćby poruszać bioniczną kończyną lata po amputacji swojej własnej, o czym w tym roku pisaliśmy.

Źródło: S. Ma, C. Frankl-Vilches, & M. Gahr, Invariant HVC size in female canaries singing under testosterone: Unlocking function through neural differentiation, not growth, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (43) e2426847122, https://doi.org/10.1073/pnas.2426847122 (2025).

