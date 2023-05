Strumień, a w zasadzie rzeka wody wydaje się być koniecznością w przypadku przeprowadzania startów tak potężnych maszyn, jakimi są rakiety Starship. Tym bardziej że ostatnia misja zakończyła się niepowodzeniem m.in. przez wspomniana usterkę płyty. Chociaż do przerwania lotu doszło na skutek awarii rozłączania się elementów rakiety, to sam start został zakłócony - Starship z 20 kwietnia startował w obłoku pyłu i odłamków. To efekt zniszczenia platformy startowej.

SpaceX i niepotrzebny pośpiech Jak się okazuje, prace nad nową platformą startową ruszyły w SpaceX jeszcze przed nieudanym lotem Starshipa. Zabrakło jednak czasu na odpowiednie przygotowanie specjalnie chłodzonych płyt. Mimo wszystko zdecydowano się na start. Zakładano, że betonowe płyty wytrzymają siłę płomieni z silników rakiety. Tak się jednak nie stało, a efekt znamy wszyscy. Pozostaje trzymać kciuki, aby w przyszłości postawiono na pewniejsze rozwiązania, poprzedzone odpowiednią liczbą testów i prób. Firma Elona Muska chce wszak wysyłać w kosmos ludzi - lepiej, aby rakiety nie spotkał katastrofalny los, gdy na jej pokładzie będzie znajdować się zespół astronautów.