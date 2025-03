Test Shark PowerDetect Clean & Empty. Odkurzacz, który sam się opróżnia

Roboty sprzątające i odkurzacze inteligentne to sektor, który szybko się rozwija. Otrzymałem do testów model PowerDetect Clean & Empty marki Shark, który jest już dostępny w Polsce. Jak wypada to urządzenie w trakcie codziennego użytkowania? Sprawdzam!

Bogata zawartość opakowania

Odkurzacz Shark PowerDetect Clean & Empty dostarczany jest w dużym opakowaniu, ale ma to swoje wytłumaczenie. Zawartość pudełka jest naprawdę bogata. Poza samym głównym elementem, w kartonie jest dużo więcej i są to:

8-calowa końcówka do szczelin, która ułatwia zbieranie kurzu i czyszczenie trudno dostępnych miejsc

Wielofunkcyjne narzędzie ułatwiające sprzątanie po zwierzakach

Stacja dokująca do akcesoriów

Stacja dokująca do ładowania z pojemnikiem

Krążek neutralizatora zapachów

Odkurzacz Shark PowerDetect Clean & Empty po złożeniu. Gotowy do pracy. Dawid Długosz INTERIA.PL

Sam odkurzacz wygląda na dobrze wykonany. Spasowanie poszczególnych elementów jest zadowalające. Sprzęt sprawia dobre pierwsze wrażenia, choć jest dosyć spory, ale nie wydaje się ciężki. Duża funkcjonalność musi być jednak okupiona pewnymi gabarytami. Dobrze, ale jak to wszystko sprawuje się w akcji?

Shark PowerDetect Clean & Empty sprząta na różne sposoby

Oczywiście mamy tu do czynienia z odkurzaczem pionowym, a więc jego głównym przeznaczaniem jest sprzątanie zabrudzeń poprzez jadę do przodu i tyłu dołączoną szczotką. I tutaj od razu można dostrzec sporą zaletę. Dotyczy ona odkurzania wstecznego.

Pewnie nie raz spotkaliście się z problemem, który objawia się podczas odkurzania gorszym zbieraniem zabrudzeń podczas ruchów szczotką do tyłu? Często powoduje to po prostu przesuwanie brudu. Marka w modelu PowerDetect Clean & Empty przewidziała to i zaimplementowano tu specjalną technologię wstecznego sprzątania. To sprawia, że zabrudzenia nie są przesuwane podczas ruchu szczotką do tyłu. Przeciwnie, bo odkurzacz zbiera je niemal tak samo dobrze, jak w trakcie "jazdy do przodu".

Rura Shark PowerDetect Clean & Empty jest składana, co ułatwia sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Dawid Długosz INTERIA.PL

To duży plus, który nie tylko przekłada się na krótszy czas sprzątania. W konsekwencji pozwoli to oszczędzić cenną energię. Rura jest składana, co ułatwia docieranie szczotką do trudno dostępnych miejsc, na przykład pod stołem czy ławą, co normalnie wymagałoby schylania. Tutaj taka czynność jest zbędna.

Za dokładne odkurzanie odpowiada technologia o nazwie DuoClean Detect. Producent zdecydował się na specjalny system oparty na dwóch rolkach szczotkowych. Przyspiesza to czyszczenie takich zabrudzeń, jak na przykład sierści poprzez jej podnoszenie. Biorąc pod uwagę, że mam w domu owczarka długowłosego i próbowałem już różne odkurzacze, to model marki Shark radził sobie z moim "problemem" bardzo skutecznie.

Odkurzacz Shark PowerDetect Clean & Empty ma specjalne szczotki, które poprawiają dokładność sprzątania. Dawid Długosz INTERIA.PL

Shark chwali się także rozwiązaniami o nazwach Dirt Detect, Edge Detect, Floor Detect i Direction Detect, co odpowiada m.in. za wykrywanie powierzchni (na przykład dywanów) czy poziomu brudu. W ten sposób moc czyszczenia może zostać zwiększona o 75 proc., co ułatwi efektywne sprzątanie. Ssanie jest zwiększane także podczas odkurzania narożników czy przy krawędziach.

Optymalny czas pracy na baterii

Shark PowerDetect Clean & Empty to odkurzacz bezprzewodowy, który działa "bez wtyczki". Energię dostarcza wbudowany akumulator, który można ładować. Producent deklaruje, że na jednym cyklu gadżet umożliwi wykonywanie pracy przez nawet 70 minut w trybie ECO. W trakcie testów tak dobrego wyniku nie uzyskałem.

Rekordowy czas, który odnotowałem, to około 55 minut. Wszystko oczywiście zależy od trybu pracy i poziomu zabrudzeń. Im trudniejsze warunki pracy, tym czas będzie krótszy. Jednak pod tym względem jest nieźle. Odkurzacz pozwala na jednym naładowaniu na posprzątanie całego domu. Potem i tak odstawia się go do ładowarki, a więc następnego dnia będzie gotowy do pracy.

Jeśli jednak musimy posprzątać dużo brudu i skorzystamy z trybu Turbo, to czas pracy spadnie do zaledwie niespełna 10 minut.

Odkurzacz sam się opróżnia

Specjalna stacja dokująca dołączona do zestawu z Shark PowerDetect Clean & Empty jest jednym z jego największych plusów. Jeśli nie lubicie opróżniać odkurzacza, to ta funkcja przypadnie wam do gustu.

Stacja dokująca nie tylko ładuje odkurzarz. Dołączony pojemnik pozwala na automatyczne opróżnianie. Dawid Długosz INTERIA.PL

System dba o to, aby odkurzacz był zawsze naładowany i gotowy do pracy. Dlatego umożliwia automatyczne opróżnianie zbiornika. Pojemnik na brudy jest całkiem spory. Producent deklaruje, że jego pełne zapełnienie może potrwać nawet 45 dni. To długo, ale nie miałem okazji tego doświadczyć. W moim przypadku (po kilku dniach testów) zbiornik nie był napełniony nawet w 1/3 pojemności. Dodatkowym atutem jest zatrzymywanie nieprzyjemnych zapachów w środku.

Odkurzacz neutralizuje zapachy i mógłby być cichszy

Jeśli dźwięk głośnych odkurzaczy wam przeszkadza, to pod tym względem Shark PowerDetect Clean & Empty nie będzie udręczeniem, ale z drugiej strony nie należy też do cichych. Urządzenie pracuje dosyć głośno, co jest odczuwalne zwłaszcza podczas korzystania z funkcji Turbo.

Shark PowerDetect Clean & Empty ma funkcję, która pozwala neutralizować brzydkie zapachy. Dawid Długosz INTERIA.PL

Warto również wspomnieć o dodatkowej funkcji w postaci systemu neutralizującego nieprzyjemne zapachy. U góry rączki znajdują się przyciski, które są opisane i pozwalają na szybkie włączanie poszczególnych. Natomiast filtr HEPA odpowiada za zatrzymywanie niemal wszystkich alergenów czy kurzu i dzięki temu nie przedostają się one do powietrza, którym się oddycha.

Czy warto kupić Shark PowerDetect Clean & Empty?

Jeśli szukamy funkcjonalnego odkurzacza pionowego, który dobrze spełnia własną rolę i ponadto oferuje dodatkowe funkcje, a cena ma mniejsze znaczenie, to Shark PowerDetect Clean & Empty będzie dobrym wyborem.

Shark PowerDetect Clean & Empty to odkurzacz, który pozwala na skuteczne sprzątanie i z pewnością można go polecić właścicielom zwierząt. Cena sprzętu nie jest jednak niska. W Polsce urządzenie kosztuje 1999 złotych. Na pocieszenie jest fakt, że producent oferuje 5-letnią gwarancję, co również jest atrakcyjnym bonusem.

