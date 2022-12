TikTok pozwany! Chodzi o bezpieczeństwo dzieci i wrażliwych danych

TikTok oskarżany w USA

O różnych kontrowersjach wokół TikToka można przeczytać naprawdę dużo. W ostatnim czasie tematem głównym stało się bezpieczeństwo danych użytkowników, a w szczególności tych najmłodszych. Jak podaje wspomniany prokurator generalny z Indiany, Todd Rokita, TikTok stał się obiektem dwóch oskarżeń, z czego jedne dotyczy najmłodszych.

Pierwszy pozew dotyczy wprowadzania rodziców w błąd odnośnie do nieodpowiednich treści na platformie, do których dostęp mają osoby nieletnie. Mowa w tym wypadku o wszelkich publikacjach, które są związane m.in. z narkotykami, przemocą czy mają odniesienia seksualne.

Drugi pozew związany jest z nie do końca rzetelnym informowaniem użytkowników o dostępie chińskich władz do przechowywanych wrażliwych danych na temat osób korzystających z platformy. Chociaż Amerykanie coraz śmielej i agresywniej wytaczają różne działa przeciwko chińskim produktom i usługom, to w tym wypadku oskarżenia mogą mieć sporo racji.



Aplikacja TikTok jest złośliwym i groźnym oprogramowaniem, o których chińska firma wie. Zostało wypuszczone na rynek i zagraża nieświadomym obywatelom stanu Indiana. Dzięki tej parze procesów sądowych mamy nadzieję zmusić TikTok do zaprzestania fałszywych, oszukańczych i wprowadzających w błąd praktyk, które naruszają prawo stanu Indiana. Todd Rokita, prokurator generalny stanu Indiana

TikTok kontra USA

Stanowisko rzecznika prasowego aplikacji w USA niczym w tej sprawie nie zaskakuje. Firma nie zdobyła się na komentarz w sprawie pozwów, utrzymuje jednak stanowisko, że bezpieczeństwo użytkowników i ochrona ich danych to kwestie priorytetowe, którym poświęcana jest duża uwaga i pieczołowitość.



Decydenci z Indiany nie są osamotnieni w takiej polityce wobec chińskiej aplikacji. Przedstawiciele stronnictwa republikańskiego w Stanach Zjednoczonych coraz śmielej angażują się w działania przeciwko TikTokowi. Takie były podejmowane przez gubernatorów m.in. stanu Maryland, Teksasu, Południowej i Północnej Dakoty. Podobnie w przypadku Armii USA, gdzie kategorycznie zakazano używania aplikacji na urządzeniach rządowych.

W USA mówi się o zintensyfikowanych działaniach na rzecz ograniczenia TikToka w kraju. Regularnie przywołuje się argument dotyczący bezpieczeństwa wewnętrznego. Republikanie chcieli jeszcze w tym roku wprowadzać zmiany w tej sprawie na szczeblu federalnym, zabrakło jednak porozumienia z prezydentem kraju Joe Bidenem.



Przyszły rok będzie kluczowy

Mówi się, że ewentualny konsensus może zostać osiągnięty w 2023 roku. Nie wiadomo jednak, w którą stronę potoczy się ewentualne ustawodawstwo. Warto zaznaczyć, że pozew przeciwko TikTokowi skierowany przez stan Indiana to pierwszy tego typu przypadek w USA. Nie oznacza jednak, że będzie ostatnim.