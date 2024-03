To amerykański postrach przestworzy. Talon-A1 lata z prędkością Mach 5

Stratolaunch Systems, firma stojąca za największym samolotem na świecie (pod względem rozpiętości skrzydeł), ponownie trafia na pierwsze strony gazet. Należący do tej firmy hipersoniczny samolot testowy Talon-A1 pomyślnie wykonał swój pierwszy lot z napędem. Warto tu przypomnieć, że chodzi o firmę, która rozpoczęła swoją działalność z myślą opracowania unikalnego systemu rozmieszczania jednostek na orbicie z powietrza.



Pomysł był taki, że zamiast startów z ziemi, statek kosmiczny można zamontować pod specjalnym samolotem startowym, a następnie zwolnić po wyniesieniu na odpowiednią wysokość. Dopiero wtedy jednostka miała uruchamiać swoje silniki rakietowe i samodzielnie dokończyć podróż na orbitę Ziemi, co miało być tańszą i wydajniejszą alternatywą dla rakiet jednorazowego użytku.



Nic nie ma większej rozpiętości skrzydeł

W celu realizacji tego planu Stratolaunch Systems zaprojektowało ogromny samolot o nazwie Roc, który może przenosić ładunek o wadze 250 tys. kilogramów, jest zasilany przez sześć silników Boeing 747 i może się pochwalić rekordową 117 m rozpiętością skrzydeł. Tyle że w międzyczasie zmienił się właściciel firmy, który zdecydował, że zamiast wynosić statki kosmiczne na orbitę, Roc będzie przenosić bezzałogowy pojazd hipersoniczny Talon-A, osiągający prędkość 5 Mach.

W maju 2023 roku Stratolaunch użył Roca do pomyślnego przeniesienia i wypuszczenia beznapędowej wersji Talon-A (zwanej TA-0), która poszybowała do lądowania. W grudniu ubiegłego roku Roc przeniósł na wysokość Talon-A1 z napędem, ale ten celowo nie został odpalony czy wypuszczony. W końcu jednak przyszedł czas na lot z napędem, a odbył się on w miniony weekend na pustyni Mojave.