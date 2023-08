To desperaci. Strzelają na oślep po swoich. Ukraińcy o rosyjskiej "taktyce"

O tym, że Kreml nie przejmuje się zbytnio losem swoich żołnierzy, mieliśmy okazję przekonać się już wiele razy, ale jak wynika z nowych doniesień The New York Times, "manewry" rosyjskiego dowództwa stają się ostatnio coraz bardziej desperackie. Ukraińscy żołnierze regularnie donoszą o takich "strategiach", jak strzelanie na oślep po swoich, w efekcie czego śmierć poniosło wielu rosyjskich wojskowych. Oczywiście, podobne sytuacje zgłaszane były już wcześniej, ale wraz z postępem letniej ukraińskiej kontrofensywy, przybierać mają na sile - mówiąc krótko, zdaje się, że rosyjskie siły wykazują coraz mniejszą troskę o własne wojsko.

Rosjanie strzelają po swoich. Pochowali tak wielu

Jeden z ukraińskich żołnierzy przywołuje w wywiadzie dla The New York Times sytuację z czerwca, a konkretniej trzy dni walki w zwarciu o wieś Nieskuchne, położoną w obwodzie donieckim na lewym brzegu rzeki Mokri Jały. Opisuje, że Rosjanie próbowali kontratakować, przegonić i otoczyć siły ukraińskie, ale kiedy okazało się, że nie są w stanie utrzymać okupowanego terytorium, zaczęli masowo ostrzeliwać pole bitwy, zabijając wielu własnych żołnierzy.



(...) wszystko potoczyło się tak, jak sobie wyobrażaliśmy. (...) Pochowali tam całkiem sporo swoich ludzi dodaje zastępca dowódcy 129. Batalionu Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym Chersoń.