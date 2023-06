To oni próbują przejąć władzę w Rosji. Co o nich wiemy?

I chociaż to Jewgienij Prigożyn - współzałożyciel i sponsor organizacji - jest "twarzą" grupy Wagnera w Ukrainie, to właśnie Utkin odpowiada za koordynację i planowanie operacji rozmieszczania najemników w różnych krajach.



Zostawiają po sobie chaos, śmierć i zniszczenie

A przynajmniej teoretycznie, bo mimo że Kreml oficjalnie odcina się od działalności grupy, to jest ona (a przynajmniej była do niedawna) ściśle kontrolowane przez Rosję i wykorzystywana do operacji, które są niewygodne politycznie albo nie powinny być wykonywane przez regularne wojsko.

Pierwszy raz o Grupie Wagnera usłyszeliśmy w 2014 roku podczas aneksji Krymu, gdzie jej bojownicy pojawili się jako tzw. Zielone Ludziki i przejęli półwysep, a następnie zostali przerzuceni w głąb terytorium Ukrainy w rejon Donbasu, gdzie prowadzili destabilizujące działania dywersyjno-zaczepne.



Kreml w swojej narracji często wykorzystywał wtedy fakt, że Dmitrij Utkin był obywatelem ukraińskim, argumentując na arenie międzynarodowej, że działania na Krymie to nie atak ze strony Rosji, ale wewnętrzne problemy Ukrainy.