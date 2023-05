Komu to potrzebne?

Doskonale wiemy, jak Meta podchodzi do kwestii powielania pomysłów i wdrażania u siebie tego, co zostało już stworzone i działa. Otóż, firma Marka Zuckerberga wręcz to uwielbia. Tak było przecież z samym Instagramem, który z aplikacji do wrzucania zdjęć stał się swoistym zlepkiem pomysłów Snapchata i TikToka. Tym razem będzie jednak trochę inaczej - głównie z uwagi na fakt, że nadchodzi zupełnie nowa aplikacja, nie zaś dodatkowa funkcja.

Ciekawi jej zespolenie z Instagramem. Użytkownicy będą mogli dzielić konto, sam design i niektóre funkcjonalności na pewno będą podobne. Czy jednak użytkownicy aplikacji do dzielenia się fotkami będą skłonni do korzystania z czegoś tak odmiennego? Instagram stoi przecież treściami wizualnymi, a nowa propozycja od Mety będzie bazowała na tekście.