Toster Xbox Series S. To urządzenie istnieje i można je kupić

Xbox Series S to popularna konsola do gier, którą zapewne kojarzy wielu fanów gadżetów. Microsoft znany jest z poczucia humoru i nie ma nic przeciwko temu, że do sprzedaży trafił inspirowany jego sprzętem... toster. Nawiązuje on wyglądem do konsoli giganta z Redmond i ma na pokładzie kilka ciekawych rozwiązań.

Zdjęcie Toster inspirowany konsolą Microsoftu Xbox Series S / Walmart / materiały prasowe