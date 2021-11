Trzy nowe superkomputery z Polski znalazły się w rankingu TOP500

PRACE-LAB (Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie) zaowocowała oddaniem do użytku czterech superkomputerów. Znajdują się one w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku. Ich łączna wydajność jest niespotykana dotąd w skali kraju i dochodzi do 16 PFLOPS. Instalacje HPC działają w infrastrukturze danych o łącznej pojemności blisko 150 PB i wydajności na poziomie 477GB/s.

Co najbardziej cieszy, Altair (PCSS w Poznaniu), Ares (Cyfronet AGH w Krakowie) oraz Tryton Plus (CI TASK w Gdańsku), znalazły się w tegorocznym rankingu TOP500, prezentującym najszybsze superkomputery świata. PRACE-LAB informują, że wszystkie centra obliczeniowe przysłużą się rozwojowi najróżniejszych nowych technologii naszym kraju.

Zdjęcie PRACE-LAB - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie / OPI PIB / materiały prasowe

Superkomputer Altair jest na przykład wykorzystywany w pracach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, analityką Big Data, w fizyce jądrowej, chemii kwantowej i biotechnologii czy tworzeniu systemów zwalczających cyberprzestępczość. Cała grupa posiada najwyższy standard niezawodności.

OPI PIB chwali się, że nowe polskie superkomputery umożliwiają przeprowadzenie symulacji, które przy użyciu zwykłych komputerów, zajęłyby często dziesiątki, a czasem nawet i setki lat. Dzięki zaawansowanym systemom obliczeniowy czas ten skraca się do zaledwie kilku dni.

Infrastruktura taka została zainstalowana w 8 miastach w Polsce, w centrach danych partnerów konsorcjum. Jednocześnie dzięki szybkiemu dostępowi do sieci światłowodowych PIONIER oraz sieci miejskich, użytkownicy wykorzystują wszystkie dostarczone usługi bez utraty jakości czytamy w publikacji OPI PIB

Jednostki uczestniczące w projekcie PRACE-LAB to: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (lider projektu), Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Centrum Informatyczne TASK Politechniki Gdańskiej, Politechnika Łódzka, Politechnika Świętokrzyska oraz Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.