Szalony pomysł Elona Muska wyraźnie spodobał się w Las Vegas. Jego firma wybuduje podziemne tunele pod głównymi ulicami miasta, w których będą mogły poruszać się samochody Tesli. To będzie rozszerzona wersja 3 kilometrowego tunelu, z którego już teraz korzystają goście Las Vegas Convention Center.

To ogromny sukces firmy The Boring Company należącej do Elona Muska, która zajmuje się realizacją niezwykłej wizji miliardera. Największy z projektów kopania podziemnych tuneli dla samochodów dostał właśnie zielone światło od władz Las Vegas. Uznano, że pomysł spodobał się mieszkańcom i pozwoli zlikwidować korki na głównych ulicach miasta.



Zdjęcie Podróż tunelami Elona Muska odbywa się tylko samochodami Tesli i to z kierowcą. W przyszłości mają się pojawić specjalne, autonomiczne pojazdy. / domena publiczna

Władze stolicy światowego hazardu uznały, że eksperymentalny tunel Muska o długości zaledwie 2,7 kilometra sprawdził się i warto spróbować zrobić prawdziwą, podziemną arterię. Tym razem The Boring Company ma wybudować sieć tuneli o długości 34 mil (54,7 km) pod najbardziej zatłoczonymi rejonami Las Vegas. Nowa wersja Las Vegas Loop będzie miała aż 55 stacji i połączy tak popularne miejsca jak lotnisko Harry Reid czy stadion Allegiant. Projekt zakłada, że podróż od stacji do stacji będzie odbywała się bez konieczności zatrzymywania się na pośrednich przystankach.



Musk wierzy, że tylko tunele zlikwidują korki

Od wielu lat miliarder powtarza, że ratunkiem dla wielkich metropolii na świecie jest przeniesienie transportu samochodowego do podziemnych tuneli. Jego firma The Boring Company opracowała specjalną technologię wykonywania takiego tunelu, bardzo szybką i tanią - koszt wykonania 1 mili (1,6 km) tunelu Muska to jedynie 10 milionów dolarów. Podróż odbywa się tylko samochodami Tesli, które są prowadzone przez kierowców (w przyszłości mają to być samochody autonomiczne).

Zdjęcie Przeciwnicy tuneli Elona Muska uważają, że jasna tak wąskim tunelem może powodować u wielu osób ataki paniki. / Twitter

The Boring Company należące do Elona Muska uruchomiło pierwsze dwa tunele Vegas Loop, które pozwalały na przejechanie odcinka o długości zaledwie ok. 1,3 km pod Las Vegas. Teraz firma dostała zgodę od Hrabstwa Clark na zbudowanie całej sieci.



The Boring Company zbuduje pod Las Vegas tunele o łącznej długości ponad 85 kilometrów. Hrabstwo Clark twierdzi, że w ten sposób w ciągu godziny uda się zapewnić transport dla nawet 57 tys. pasażerów.



Tunele Muska: pojawiają się wątpliwości

Podziemne tunele Elona Muska zyskały zwolenników, ale także zaciekłych przeciwników. Ci ostatni podnoszą kwestię bezpieczeństwa. Tunele są bardzo wąskie i osoby cierpiące na klaustrofobię mogą mieć w nich ataki paniki. Kolejnym trudnym tematem jest ryzyko pożaru samochodu elektrycznego w podziemnym tunelu, którym będą podróżowali pasażerowie.

Przy tak małej średnicy tunelu ewakuacja ludzi i pomoc ofiarom uwięzionym w tunelu mogą być poważnym wyzwaniem.