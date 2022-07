Włamania do kont pocztowych czy sklepów internetowych i kradzież poufnych danych są codziennością globalnej sieci. Ten problem przestałby istnieć, gdybyśmy używali silniejszych haseł, które znacznie trudniej jest złamać dla cyberprzestępców.

Ile razy to już pojawiały się artykuły o tym, że większość z nas ustawia tak proste hasła, że hakerom ich poznanie i użycie nie stanowi kompletnie żadnego problemu. Wciąż jednym z najpopularniejszych haseł na świecie jest "123" czy nawet samo "hasło".

Koniec słabych haseł w stylu "123" czy "hasło"

I tutaj z pomocą przychodzi właśnie Google. Koncern zapowiedział, że wprowadzi do swojej najpopularniejszej na świecie przeglądarki Chrome, nową funkcję, która pomoże użytkownikom lepiej chronić swoją prywatność. System ma na bieżąco oceniać zapisane hasła i w razie potrzeby sugerować zastosowanie bezpieczniejszego ciągu znaków.

W sieci pojawiła się informacja, że menadżer haseł w przeglądarce zostanie nieco rozbudowany. Nowy wskaźnik przedstawiający siłę hasła został zauważony w Chromium Gerrit, ale nie jest jeszcze dostępny w fazie testowej dla szerszego grona odbiorców. Nowe narzędzie ma pojawić się w kolejnych aktualizacjach Chrome.

Google Chrome pomoże ustawić bardzo silne hasło

Jak ta nowa funkcja będzie sprawowała się w rzeczywistości? Otóż jeśli będziemy zapisywali nowe hasła i będą one w oczach Google zbyt słabe, to narzędzie powiadomi nas o tym lub ostrzeże i nawet przygotuje dla nas znacznie silniejszy ciąg znaków.

Będzie to o tyle wygodne rozwiązanie, że silniejszego hasła, zwierającego np. znaki takie jak: @#&%*, nie trzeba będzie zapamiętać czy zapisać na kartce. Menadżer zapisze je za nas, zarówno na komputerze, jak i w chmurze, by można później było logować się automatycznie również z innych komputerów. Sami zdecydujemy, jak chcemy to wykorzystać.

Google i eksperci od bezpieczeństwa w sieci uważają, że nowa funkcja w końcu pomoże lepiej zadbać o bezpieczeństwo milionom użytkowników i pozwoli im zaoszczędzić mnóstwa problemów związanych z faktem kradzieży danych i ich użycia.