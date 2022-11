NFT to przedmiot cyfrowy, stworzony na podstawie architektury blockchain. Jeden token (choć Meta woli określać je mianem „cyfrowych kolekcji”) jest wymienialny, charakteryzuje się unikatowością i może odpowiadać konkretnej wartości — zależnej od tego, ile zainteresowany będzie w stanie za niego zapłacić.

Chociaż początkowe przewidywania dotyczące potencjalnego sukcesu takiego rozwiązania nieco minęły się z prawdą, Meta nadal wierzy w cyfrowe dobra i już niedługo wzbogaci Instagram o nową funkcję. Ta będzie pomagała twórcom treści w monetyzowaniu ich dzieł poprzez tworzenie nowej zawartości i zarabiania na nich poprzez sprzedaż NFT.

Meta wierzy w sprzedaż NFT

Firma stojąca m.in. za Facebookiem czy wspomnianym wcześniej Instagramem ogłosiła, że twórcy obecni na tym drugim medium otrzymają niedługo możliwość wytwarzania oraz sprzedawania swoich autorskich tokenów NFT. Procedura ta oparta będzie na technologii blockchain o nazwie Polygon, a proces wsparty zostanie przez metadane z OpenSea.

Nowość zostanie wprowadzona, na razie, w formie tzw. wczesnego dostępu. Jako pierwsi z tworzenia i dystrybucji cyfrowych kolekcji na Instagramie skorzystają wybrani twórcy treści. Wśród nich znalazły się na przykład artystki — tworząca obrazy Amber Vittoria czy ilustratorka Ilse Valfré oraz fotograf DrifterShoots.

Nie jest to pionierski projekt mający na celu wprowadzenie NFT do platform społecznościowych z portfolio Meta. Jeszcze w maju tego roku firma umożliwiła twórcom na połączenie swoich portfeli NFT z profilami na Instagramie oraz Facebooku, co pozwoliło na wyświetlanie ich autorskiej zawartości w ramach wspomnianych mediów. Teraz dochodzi do tego ich tworzenie oraz sprzedaż.

Bardzo się cieszę, że Instagram kontynuuje swój zwrot w stronę tworzenia i sprzedaży NFT. Meta nieustannie szuka nowych oraz innowacyjnych sposobów na wspieranie twórców w ich twórczości, a także pozwala na znajdowanie sposobów na skuteczną monetyzację. Amber Vittoria

Wszystkie te ruchy podyktowane są pokładaniem ogromnych nadziei na rozwój Web3, czyli nowej sieci WWW opartej na systemach blockchain, dalece idącej decentralizacji i powszechnym korzystaniu z Tokenów. Meta jawi się w tym wypadku jako jedna z przodujących firm idących w tym kierunku.

Nic dziwnego — nowa sieć niesie za sobą możliwość osiągnięcia większych przychodów. Choć na razie transakcje związane z NFT na Instagramie będą bezpłatne, to firma już zapowiedziała, że zacznie pobierać odpowiednie opłaty w 2024 roku. Przy okazji włodarze Mety obiecują, że pokryją koszta generowane przez wydobycie waluty Ethereum w przypadku płatności tym środkiem.