Instytucje bankowe współpracują również z organami ścigania i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak FATF (Financial Action Task Force), aby śledzić transakcje pod kątem potencjalnych przepływów środków związanych z nielegalnymi organizacjami. Tytuły przelewów, które mogą sugerować przekazywanie funduszy na działania ekstremistyczne, są automatycznie sprawdzane przez systemy monitorujące. Niektóre państwa oraz firmy znajdują się na międzynarodowych listach sankcyjnych , co oznacza, że prowadzenie z nimi interesów jest zabronione. Jeśli tytuł przelewu zawiera frazy sugerujące powiązania z sankcjonowanymi podmiotami lub regionami, transakcja może zostać natychmiast wstrzymana.

" Broń " – wpisanie tego słowa w tytule przelewu może sugerować nielegalny handel bronią, co automatycznie uruchomi weryfikację transakcji;

" Narkotyki " – nawet jeśli jest to żart, system może uznać transakcję za powiązaną z handlem substancjami nielegalnymi;

Takie frazy, stosowane żartobliwie, kiedy np. chcemy przelać znajomemu pieniądze za wspólnie zjedzoną kolację, mogą prowadzić do natychmiastowego zamrożenia środków na koncie . Bank może wymagać od nadawcy dostarczenia dokumentów wyjaśniających cel transakcji. W skrajnych przypadkach sprawa jest przekazywana organom ścigania.

Nawet niepozorne słowa mogą wzbudzać podejrzenia. Portal Niebezpiecznik opisał sytuację, w której klient wpisał w tytule przelewu słowo "Kret", odnosząc się do popularnego środka do udrażniania rur. System bankowy jednak skojarzył to słowo z nazwą rosyjskiego koncernu chemicznego objętego sankcjami międzynarodowymi, dlatego bank zablokował transakcję. Natomiast Portal Bankier.pl opisał przypadek, w którym słowo "komiks" również zostało uznane za podejrzane. System płatniczy wise.com zakwestionował tę frazę, interpretując ją jako potencjalne obejście międzynarodowych sankcji związanych z regionem Komi w Rosji.