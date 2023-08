Spis treści: 01 mObywatel i prawo jazdy przed odebraniem

02 Tymczasowe prawo jazdy dostępne w mObywatelu

03 Jak dodać prawo jazdy do mObywatela?

mObywatel i prawo jazdy przed odebraniem

Od 14 lipca w aplikacji mObywatel nieustannie pojawiają się nowości. Wraz z wejściem aplikacji 2.0, obywatele mogli dodać do niej elektroniczny dowód osobisty, który na mocy ustawy stał się równorzędnym dokumentem ze swoim fizycznym odpowiednikiem. Zgodnie z zapowiedziami, nie była to jedyna duża zmiana w obywatelskiej aplikacji w Polsce. Tak jak wcześniej informowano, 7 sierpnia pojawiła się nowa funkcjonalność.

Chodzi oczywiście o tymczasowe prawo jazdy. mObywatel pozwala od teraz świeżo upieczonym kierowcom na dodanie do aplikacji dokumentu poświadczającego zdanie przez nich egzaminu na prawo jazdy. Zanim jednak otrzymają swój finalny dokument, mogą oni skorzystać z mobilnego prawa jazdy. Te jest wystawiane na czas 1 miesiąca i jest aktywowane jeszcze w dniu zdania egzaminu. Dzięki temu mogą już prowadzić pojazdy zgodne ze zdaną kategorią.

Tymczasowe prawo jazdy dostępne w mObywatelu

O ile w Polsce nie musimy mieć przy sobie prawa jazdy, to sam fakt posiadania dokumentu jest niezbędny do prowadzenia pojazdu. Nie ma również znaczenia fakt, że dopiero co zdaliśmy egzamin i czekamy za wystawieniem odpowiedniego egzemplarza. Nowe rozwiązanie w mObywatel to ukłon w stronę nowych kierowców, dzięki czemu będą oni mogli szybko przystąpić do praktykowania jazdy w normalnych warunkach.

Tymczasowe prawo jazdy w mObywatel jako nowa funkcja wystartowała 7 sierpnia - zgodnie z zapowiedziami. Nowa opcja jest jednak powoli rozszerzana na cały kraj, w związku z czym może okazać się, że w niektórych miejscach jest jeszzcze niedostępna. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministra Janusza Cieszyńskiego, projekt obejmowania wszystkich użytkowników ma zakończyć się w okolicach 21 sierpnia 2023 roku.

Jak dodać prawo jazdy do mObywatela?

Aby dodać prawo jazdy do mObywatela, należy w pierwszej kolejności pobrać aplikację. Znajdziemy ją w popularnych sklepach z aplikacjami, np. Google Play czy AppStore. mObywatel jest bezpłatny, dlatego wystarczy się zalogować. Po wejściu do aplikacji należy skorzystać z opcji Dodaj dokument.

W tym miejscu wybieramy z listy dokument, który nas interesuje, np. prawo jazdy. Tymczasowe pojawiać zacznie się już od dziś. Po wybraniu dokumentu logujemy się, korzystając np. z Profilu Zaufanego lub systemu bankowości elektronicznej. Po przeprowadzeniu weryfikacji w naszym mObywatelu dostępny będzie nowy dokument.

Okazuje się, że jedną z niezbędnych aplikacji dla kierowców jest właśnie mObywatel. Tymczasowe prawo jazdy to świetna funkcja, ale pamiętajmy, że możemy w apce korzystać również ze zwykłego prawa jazdy. Dostępna jest również opcja sprawdzenia punktów karnych, jak i innych informacji ważnych z punktu widzenia kierowcy, w tym danych pojazdu, ubezpieczeń i przeglądów technicznych.