Zakazy nie wystarczą, potrzebna jest edukacja

Warto tu wyjaśnić, że niektóre systemy sztucznej inteligencji mają zabezpieczenia mające uniemożliwiać ich wykorzystywanie do generowania "obrazów dla dorosłych", ale czasem relatywnie łatwo można je ominąć, a inne nie mają ich w ogóle.



Tym samym UKSIC nalega, aby szkoły zadbały o to, by ich systemy filtrowania i monitorowania były w stanie skutecznie blokować nielegalne materiały na urządzeniach szkolnych, aby przeciwdziałać wzrostowi takiej aktywności. Nie da się jednak ukryć, że nie rozwiązuje to problemu, bo dzieci często mają do dyspozycji prywatne urządzenia.



Jak wyjaśnia cytowany wyżej dyrektor UKSIC, technologia generatywna ma ogromny potencjał, ale nie zawsze jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i nie powinno być to większym zaskoczeniem. Szczególnie że młodzi ludzie nie zawsze są świadomi powagi tego, co robią, więc należy jak najszybciej rozpocząć proces wyjaśniania i edukacji.



Dodaje również, że chociaż liczba przypadków jest obecnie niewielka, to dopiero początek trendu i już widać tendencje zwyżkowe w zakresie zachowań noszących znamiona molestowania seksualnego i wykorzystywania seksualnego w Internecie w stosunku do lat sprzed generatywnego AI.

Wzrost treści przestępczych w szkołach jest czymś, czego nigdy nie chcemy widzieć i należy pilnie podjąć interwencje, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tego zjawiska. mówi.