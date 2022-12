Ukraina może otrzymać pociski Storm Shadow o zasięgu 560 km

Teraz dochodzą do nas wieści o nowej transzy pomocy dla Ukrainy od Wielkiej Brytanii. Jak przyznał Ben Wallace, szef brytyjskiego Ministerstwa Obrony, rząd rozważa możliwość przeniesienia na Ukrainę pocisków manewrujących o nazwie Storm Shadow.

Są to pociski zaprojektowane przez brytyjsko-francuski koncern MBDA. Storm Shadow mogą atakować cele w odległości do 560 kilometrów. Posiadają one masę 1300 kilogramów, w tym głowicę bojową o masie 450 kilogramów, która przeznaczona jest do atakowania celów w postaci np. obiektów wojskowych lub składów amunicji. To idealna broń dla ukraińskiej armii.

