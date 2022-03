Wojna zawsze jest obfita w skutki uboczne. Nie tylko ludzie tracą życie w wyniku działań zbrojnych, lecz pojawiają się problemy z asortymentem w sklepach, a sama gospodarka popada w ruinę. O ile broń, żywność i najpotrzebniejsze artykuły są transportowane z innych krajów do Ukrainy, tak nadal istnieje ryzyko, że nasi wschodni sąsiedzi będą mieli problem z elektrycznością i dostępem do internetu.

O dostęp do internetu zadbał Elon Musk. Miliarder od początku wojny stanowczo opowiedział się po stronie Ukrainy. By obrońcy nie zostali odcięci od połączenia z internetem, Musk zorganizował do ich kraju transport aparatury obsługującej jego satelitarny internet Starlink. Nadal jednak istnieje zagrożenie, że Ukraina spotka się z przerwami w dostawie prądu, co może kosztować życie wielu żołnierzy i cywili.

Podstawowym zadaniem projektu jest wyposażenie stacji dystrybucyjnych gazu w dodatkowe źródła energii elektrycznej, tak aby mogły nieprzerwanie wykonywać wszystkie swoje funkcje i zaopatrywać w gaz ludność w poszczególnych regionach czytamy w raporcie OGTSU.

By zabezpieczyć przed niedoborem prądu kluczową infrastrukturę, operator GTS w Ukrainie rozpoczął projekt montowania paneli słonecznych na budynkach dystrybucji gazu. W ten sposób, dzięki zabezpieczeniu energetycznemu, będą mogły one pracować nieprzerwanie.

W ciągu dnia panel słoneczny będzie dostarczał prąd do układów pomiarowych i ładował akumulator. W nocy kompleks zasilany będzie akumulatorem. Podczas realizacji projektu zostanie wykorzystany sprzęt, który jest już dostępny w magazynach dostawców na Ukrainie. Montaż i regulacja urządzeń przeprowadzana zostanie przez specjalistów operatora GTS.

Jak informuje OGTSU, projekt ten planowano zrealizować jeszcze przed wojną. Miał to być sposób na optymalizację zużycia energii. Dlatego też sprzęt do realizacji inicjatywy znajduje się już teraz w ukraińskich magazynach. Teraz, gdy istnieje ryzyko niedoboru energii elektrycznej, natychmiastowe wdrożenie projektu jest koniecznością.

