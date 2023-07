Ukraińcy mieli już użyć amunicji kasetowej z USA. Rosjanie przerażeni

Wojna trwa już ponad 500 dni i wszyscy chcą, by zakończyła się ona jak najszybciej, a amunicja kasetowa jest jedną z broni, które mogą ten cel przyspieszyć. Chociaż stosowanie amunicji kasetowej jest zabronione konwencją przez wiele krajów świata, to jednak agresorzy muszą liczyć się z faktem, że Ukraina ma prawo bronić się wszelką dostępną bronią, nawet tą najbardziej przerażającą.

Nie można tutaj nie wspomnieć, że amerykańska amunicja kasetowa jest najbardziej efektywną i najmniej zagrażającą cywilom. Pentagon oświadczył bowiem, że dostarczone pociski cechują się maksymalną liczbą niewybuchów na poziomie zaledwie 2,5 procent, podczas gdy w przypadku rosyjskiej broni jest to aż 30-40 procent.

Amunicja kasetowa pozwoli zlikwidować pola minowe

Obecnie największy nacisk w ukraińskiej armii jest na likwidację jak największej liczby rosyjskich żołnierzy (tutaj przykładem może być Bachmut, gdzie miało zginąć/być rannych ponad 100 tysięcy Rosjan), a dopiero później na wyzwalanie okupowanych przez Rosjan terytoriów kraju.

Gdy nie będzie siły żywej, to nie będzie stawianego oporu przy wyzwalaniu. Taka koncepcja powinna raz na zawsze dać do zrozumienia wszystkim tym, którzy uważają, że ukraińska kontrofensywa nie przebiega tak sprawnie, jak to wielu oczekiwało. W kolejnych tygodniach działania powinny się zintensyfikować, ponieważ kraje NATO zapowiedziały dostarczenie do Ukrainy nowej, potężnej broni i systemów obrony.