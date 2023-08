Jak Ukraińcy przystosowują DPCIM do użycia na dronach?

DPICM wymagają odpowiedniego przygotowania do użycia na dronach. Żołnierz po wyjęciu bomby najpierw ją uzbraja, odkręcając kawałek materiału, który normalnie także stabilizuje bombę po wypuszczeniu w locie. Po uzbrojeniu zapalnik opiera się tylko na pędzie, więc jakiś gwałtowny ruch żołnierza może doprowadzić do katastrofy.

Dlatego przed umieszczeniem na drona wkłada on mały kawałek metalu, który na moment blokuje zapalnik. Gdy bomba już znajduje się na dronie, metal jest usuwany, uzbrajając broń, która już jest gotowa do działania. Bomby DPICM są zaprojektowane do swobodnego spadania na cele i mają stabilizację, więc nie wymagają dodatkowych modyfikacji jak np. zwykłe granaty.

Dlaczego amunicja kasetowa jest określana jako kontrowersyjna?

Jeżeli czytając opis uzbrajania bomby DPICM do użycia na dronach pomyśleliście "hej, ale to chyba niebezpieczne" to macie racje. Eksperci wskazują, że ich zapalniki są bardzo delikatne i nawet lekka nieuwaga może doprowadzić do wybuchu, dlatego musi to robić specjalista. To właśnie ta delikatność to jeden z argumentów amunicji kasetowej DPICM, mówiących o ich kontrowersyjności.

Kontrowersyjność pocisków DPICM wynika z faktu, że w normalnym użyciu mogą stanowić zagrożenie dla cywili. Gdy artyleria je wystrzeli, w locie wypuszczają wspomniane 88 bomb, których część po opadnięciu może nie eksplodować. Zostają wtedy uzbrojone na ziemi w formie niewybuchów, stanowiąc zagrożenie jak nieodkryte miny.