Ukraińcy zniszczyli prawdziwe rosyjskie militarne złoto. Jest nagranie

Ukraińcy zniszczyli dla rosyjskie cenne systemy bojowe

Oba rosyjskie pojazdy Ukraińska Gwardia Narodowa zlikwidowała przy użyciu amunicji zrzuconej z dronu. W sieci opublikowano nagranie z realizacji tej misji. W oczy natychmiast rzuca się precyzja zniszczenia obu pojazdów. Dron nadleciał nad rosyjskie systemy i chwilę później stanęły one w ogniu.

Systemy Tor-M2 wykorzystują standardowe pociski 9M311M. Mają one zasięg maksymalny do 12 km i pułap do 10 km. SZU podają, że jest to trzecie udokumentowane zniszczenie tej broni od czasu wybuchu wojny. Na początku ubiegłego miesiąca udało się zniszczyć unikalną wersję Tor-M2DT, która powstała z myślą o wykorzystywaniu w warunkach Arktyki.