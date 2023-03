Konwoje pojazdów bojowych. Wielka ofensywa na południu. Jest nagranie

Wielkie konwoje wozów bojowych na południu Ukrainy

Na filmach można zobaczyć konwoje m.in. pojazdów BMP-2. Są to radzieckie bojowy wozy piechoty wdrożone do armii na początku lat 80., jako następca BMP-1, który był konstrukcją rewolucyjną jak na swoje czasy, ale dość szybko się zestarzał.

Bojowy wóz piechoty został wyposażone w silnik UTD20S1 o mocy 221 kW, która pozwalał na rozpędzenie maszyny do 65 km/h, a wodzie do 7 km/h. Zasięg wynosi 600 kilometrów. Pojazd jest długi na 7 metrów i szeroki na 3. Masa to prawie 15 ton. Pojazd wyposażony jest w działko automatyczne 2A42 kalibru 30 mm, systemy ochrony ABC i przeciwpożarowe oraz aparaty do stawiania zasłon dymnych.

BMP-2 jest przeznaczony do współdziałania z czołgami. Z założenia miał być zdolny do przewożenia piechoty, zapewniając jej zabezpieczenie przed pociskami broni ręcznej oraz wsparcie, gdy przystępuje ona do działania poza pojazdem. Załogę BMP-2 tworzy dowódca, działonowy, kierowca i siedmiu żołnierzy piechoty. Kierowca zajmuje miejsce w przedziale kierowania, działonowy i dowódca w wieży, a desant w tylnej części pojazdu.