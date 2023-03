AliExpress zablokował sprzedaż dronów do Rosji

Ale to nie wszystko. Sprzedane już drony będą miały ograniczoną funkcjonalność. Firma DJI usunęła też swoją aplikację do sterowania dronami z rosyjskiego AppStore. Oznacza to, że gdy rosyjscy operatorzy będą próbowali zaktualizować oprogramowanie, to tak naprawdę zablokują sobie możliwość wykorzystywania dronów w misjach przeciw ukraińskiemu wojsku.

Firma odpowiedziała również na skargi Rosjan. W oświadczeniu podkreślono, że "nie świadczy już usług na rzecz klientów z Rosji oraz związanych z jakąkolwiek działalnością wojskową".