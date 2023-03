US Air Force będzie latać na zielonym paliwie i produkować... perfumy, wódkę i płyn do dezynfekcji?

Coraz więcej firm koncentruje się na obniżaniu emisji dwutlenku węgla, ale podejmowane dotąd wysiłki potrzebują więcej wsparcia i tu do akcji wkracza amerykański startup Air Company, który specjalizuje się w wyciąganiu CO2 z atmosfery i przerabianiu go na zrównoważone paliwo lotnicze (SAF). Firma przekonuje, że opracowała już niezbędną technologię i jeśli tylko inni producenci wdrożą jej rozwiązania, niebawem będziemy w stanie wykorzystać w ten sposób 10 proc. emisji dwutlenku węgla.



Air Company z rządowym kontraktem na zielone paliwo lotnicze

I wygląda na to, że Air Company przekonało naprawdę dużych zawodników, bo wcześniej projekt finansowały m.in. JetBlue i Toyota, a teraz kontrakt na stworzenie zielonego paliwa opiewający na 65 mln USD podpisał z firmą Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą na przeprowadzanie zaawansowanych badań i rozwój systemu, który będzie produkował alkohole paliwowe i parafinę dosłownie z powietrza.



Reklama

Wideo youtube

Air Company przedstawiło już białą księgę tej procedury, a opisując swój proces wyjaśniło, że wykorzystało zmodyfikowany prawie 100-letni proces Fischera-Tropscha, który polega na tworzeniu, zbieraniu i magazynowaniu CO2 z przemysłowej fermentacji kukurydzy, a także wykorzystaniu elektrolizy wody do produkcji wodoru i tlenu.

Ten ostatni jest uwalniany do atmosfery, a wodór wprowadzany do reaktora z wychwyconym dwutlenkiem węgla i katalizatorem. Zachodząca reakcja chemiczna wytwarza etanol, metanol, wodę i parafinę, które po destylacji można wykorzystać w takich produktach, jak wódka, perfumy, środki do dezynfekcji rąk i właśnie zrównoważone paliwo lotnicze (SAF).

Niestety po drodze firmę czeka kilka komplikacji, po pierwsze skalowanie produkcji zajmie długie lata, a do tego agencje regulacyjne podtrzymują specyficzne ograniczenia - obecnie mieszanki paliw lotniczych mogą zawierać tylko mniej niż 50 proc. SAF, a technologia Air Company zakłada w 100 proc. zielone paliwo.